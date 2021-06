WWE NXT: Rückkehr von Adam Cole führt zu Chaos im Titelrennen

Bei der WWE-Dienstagsshow NXT sollte in dieser Woche ein neuer Herausforderer für den von Karrion Kross gehaltenen Titel ermittelt werden. Die Rückkehr des früheren Champions Adam Cole allerdings führte zu Chaos - und dazu, dass bald gleich vier Herausforderer eine Chance erhalten.

Adam Cole stiftet Chaos an

Vergangene Woche hatte NXT-Champion Karrion Kross seinen Titel erfolgreich gegen Finn Balor verteidigen können und diese Fehde beenden. Nun wurde der nächste Anwärter gesucht. In einem Triple Thread Match traf der aufstrebende Publikumsliebling Kyle O’Reilly auf Pete Dunne und den kürzlich als North American Champion entthronten Johnny Gargano.

Das mit immenser Geschwindigkeit geführte Eröffnungsmatch nahm mit dem überraschenden Auftritt Coles allerdings eine unerwartete Wende. Der ehemalige Anführer der Undisputed Era - nicht mehr im Ring zu sehen seit seiner Niederlage in dem brutalen Match gegen O'Reilly beim TakeOver vor WrestleMania - kam zum Ring und schaltete alle drei Teilnehmer des Matches aus. General Manager William Regal erschien daraufhin und eskortierte ihn mit der Hilfe von zwei Security-Männern aus dem Capitol Wrestling Center. Dunne, O'Reilly und Gargano waren nach der Attacke nicht mehr fähig das Match fortzuführen.

Episches Wortduell zwischen Kross und Cole

Cole hatte allerdings noch nicht genug. Später kam er zurück und behauptete, dass er unersetzbar für NXT sei. Zwei Monate lang habe er zugesehen nun habe er genug. Er sei der einzig würdige Herausforderer auf Kross' Titel. Als der frühere Killer Kross dann in den Ring kam, entwickelte sich ein intensives und hochklassiges Wortduell welches damit endete, dass Regal erneut erschien und Cole abweisen wollte. Kross fühlte sich von Coles Worten allerdings provoziert und ließ dies nicht zu. Stattdessen forderte er ein Fatal 5 Way Match gegen Cole, Dunne, O'Reilly und Gargano.

Bei NXT Takeover: In your House am 13. Juni kommt es nun zu diesem Match.