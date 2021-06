Schweinsteiger kritisiert Löw: Nichtnominierung von Boateng ein Rätsel

Bastian Schweinsteiger hat sich zum deutschen Kader für die Europameisterschaft geäußert – und dabei deutliche Kritik an Joachim Löw angebracht. ( NEWS: Alles zur EM )

"Mir persönlich ist es ein Rätsel, wieso Jérôme Boateng nicht nominiert wurde. Er hat maßgeblichen Anteil an der Sechs-Titel-Saison des FC Bayern, an der Meisterschaft diese Saison. Wenn ich die Innenverteidiger der abgelaufenen Saison durchgehe, war Jérôme für mich der beste Mann in der Bundesliga", sagte Schweinsteiger gegenüber der Sport Bild.