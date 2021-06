Deutsche Meisterschaft im Turmspringen: Doppelsieg für Wassen-Schwestern

Christina Wassen hat sich zum Auftakt der Deutschen Meisterschaften im Wasserspringen die erste Goldmedaille gesichert. Die 22-Jährige vom Berliner TSC gewann im Turmspringen mit 337,10 Punkten vor ihrer Schwester und Teamkollegin Elena (328,70). Bronze ging an Pauline Pfeif (Berliner TSC). Die Schwestern werden voraussichtlich bei den Olympischen Spielen in Tokio (23. Juli bis 8. August) für Deutschland an den Start gehen.