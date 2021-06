French Open: Petkovic-Niederlage macht Debakel für deutsche Damen perfekt

Das Debakel der deutschen Tennis-Frauen bei den French Open ist perfekt. Auch Andrea Petkovic ist am Dienstagabend an der Tschechin Karolina Mucha mit 6:1, 3:6, 4:6 gescheitert. Damit steht erstmals seit 1958 keine Starterin des Deutschen Tennis Bundes (DTB) in der zweiten Runde von Paris.