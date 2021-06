Nach Osaka-Rückzug: Grand-Slam-Turniere kündigen Verbesserungen an

Die vier Grand-Slam-Turniere kündigen nach Naomi Osakas Rückzug von den French Open "sinnvolle Verbesserungen" an. Die Veränderungen sollen für alle Akteure gelten.

Die vier Grand-Slam-Turniere haben nach Naomi Osakas Rückzug von den French Open "sinnvolle Verbesserungen" angekündigt, um einen ähnlichen Vorfall wie in Paris zukünftig zu verhindern.

Daran solle "mit den Spielern, der Tour, den Medien und der breiteren Tennis-Gemeinschaft zusammengearbeitet werden", hieß es am Dienstagabend in einem Statement der French Open, US Open und Australian Open sowie von Wimbledon.