RB setzt bei Stadionumbau auf Nachhaltigkeit

Fußball-Bundesligist RB Leipzig will beim Umbau der Red Bull Arena möglichst nachhaltig vorgehen. Wie die Sachsen am Freitag mitteilten, soll beim bis 2022 geplanten Sitzplatztausch auf Ressourcenschonung geachtet werden. Dazu arbeitet der Klub mit der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (HTWK Leipzig) zusammen.

So soll in Kooperation mit Studierenden die nachhaltige Verwendung der Kunststoffelemente der bisherigen blauen Stadionsitze geprüft und herausgefunden werden, ob das Material für einen neuen Zweck genutzt werden kann. Außerdem soll bei mehr als 30.000 Sitzen die Sitzplatzverankerung nachhaltig erhalten bleiben. Die alten Stadionsitze werden nach RB-Angaben komplett recycelt und könnten so für die Neuproduktion von Kunststoffartikeln nachhaltig verwendet werden.