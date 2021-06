DFB-Team: Toni Kroos und Jamal Musiala trainieren vor EM-Test gegen Dänemark

Ob das Duo Bundestrainer Joachim Löw im Duell mit dem Europameister von 1992 am Mittwoch ab 21 Uhr zur Verfügung steht, soll sich erst am Spieltag entscheiden.

Goretzka noch nicht am Start

Sicher fehlen wird Leon Goretzka nach seiner Muskelverletzung. Der Münchner stieß aber am Dienstag wie erhofft zum DFB-Team, das sich noch bis Sonntag in Seefeld auf die EURO (11. Juni bis 11. Juli) vorbereitet.

Das Quartett wird am Donnerstag in Tirol erwartet und soll für die Generalprobe am Montag (7. Juni) in Düsseldorf gegen Lettland bereit stehen.