Europameisterschaft: Dominik Szoboszlai fehlt DFB-Gegner Ungarn

Ungarn muss bei der Europameisterschaft ohne seinen Topstar auskommen. Der Leipziger Dominik Szoboszlai fehlt wegen erneuten Problemen am Schambein.

Der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler steht wegen erneuten Problemen am Schambein nicht im endgültigen Aufgebot der Ungarn. Zuletzt hatte er sich mit seinen Kollegen noch im Trainingslager in Saalfelden/Österreich auf das Turnier vorbereitet.