FC Bayern: Rummenigge-Abschied - was er für Kahn und Salihamidzic bedeutet

Karl-Heinz Rummenigge gibt sein Amt als Vorstandsboss beim FC Bayern schon jetzt an Oliver Kahn ab. Es ist ein gravierender Umbruch - mit Folgen für den Klub.

Schlussstrich, Abschied, Neustart: Der FC Bayern steuert endgültig in eine neue Ära!

Der Rekordmeister hat am Dienstag das vorgezogene Ende der Amtszeit von Karl-Heinz Rummenigge als Vorstandsvorsitzendem verkündet. Oliver Kahn wird nicht - wie erst geplant - am 1. Januar 2022 das Amt übernehmen. Der "Titan" steigt bereits am 1. Juli auf.