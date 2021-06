Stefan Effenberg warnt vor Abgang von Karl-Heinz Rummenigge

Stefan Effenberg kann den vorzeitigen Abschied von Karl-Heinz Rummenigge nachvollziehen - sieht aber auch Risiko bei der Entscheidung an der Spitze des FC Bayern.

Eine Entscheidung, die man absolut nachvollziehen kann, aber auch gewisse Risiken mit sich bringt - sagt der SPORT1 -Experte Stefan Effenberg in seiner Kolumne für t-online . Der ehemalige Bayern-Star wertete den Abgang des Vorstandsvorsitzenden zwar als Vertrauensbeweis für dessen Nachfolger Oliver Kahn, warnt aber dennoch.

"Rummenigge hat es selbst gesagt: Ein neues Trainergespann übernimmt und wichtige Spieler haben den Verein verlassen", mahnte Effenberg: "Er hätte noch abwarten und verfolgen können, wie die Mannschaft mit Julian Nagelsmann in die Vorbereitung und die Saison kommt, wie sie sich in der Vorrunde der Champions League schlägt – um dann im Winter zu gehen."

Rummenigge hatte in einer offiziellen Mitteilung des FCB von dem "strategisch sinnvollsten und logischen Zeitpunkt" für die Entscheidung gesprochen. "Wir schreiben das Ende des Geschäftsjahres, zugleich beginnt ein neuer Abschnitt mit einem neuen Trainergespann. Die neue Spielzeit sollte von Beginn an von Oliver Kahn als neuem CEO verantwortet werden – auch im Sinne der handelnden Personen und damit im Sinne der Zukunft des FC Bayern."

Effe: Bayern vor größtem Umbruch aller Zeiten

Aber ist das auch so? "Effe" sieht es ein bisschen anders: "Nun stehen Kahn und Salihamidzic (Sportvorstand, Anm.) sofort komplett in der Verantwortung und damit natürlich auch unter einem enormen Druck. Der Anspruch ist, dass sie kein Stück weniger erfolgreich sind als ihre Vorgänger in der Vergangenheit – und alles im Griff haben wie Rummenigge und Hoeneß (Aufsichtsratsmitglied)."