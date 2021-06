Werder Bremen: Markus Anfang neuer Trainer für Mission Wiederaufstieg

Werder Bremen hat seinen neuen Trainer für die Mission Wiederaufstieg. Nach langem Hin und Her kommt doch der Wunschkandidat aus Darmstadt.

Werder Bremen setzt bei der Mission Wiederaufstieg in die Bundesliga auf Trainer Markus Anfang.

Der 46-Jährige wechselt von Darmstadt 98 an die Weser, über die Vertragslaufzeit machte der Zweitligist keine Angaben. Beide Klubs vereinbarten "über die Wechselmodalitäten Stillschweigen", wie es in einer Mitteilung am Dienstag hieß.