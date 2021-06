Nach Training in Dubai: Gladbach-Profi Lazaro fehlt Österreich bei Test in England

Der österreichische Nationalspieler Valentino Lazaro fehlt beim Testspiel in England nach mehreren Trainingseinheiten in Dubai.

Wie der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) mitteilte, fällt der 25-Jährige für den Test in England am Mittwoch (21.00 Uhr) aus, da Lazaro in Großbritannien eine mehrtägige Quarantäne antreten müsste.