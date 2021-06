Deutschen EM-Kader mit Kroos & Goretzka - Keine Veränderungen

Auch der von seiner COVID-19-Erkrankung genesene Toni Kroos, der auch das Abschlusstraining für den Test gegen Dänemark am Mittwoch (21.00 Uhr/RTL) in Innsbruck bestreiten sollte, ist dabei. Kroos war am Montag im Trainingslager in Seefeld/Tirol wieder eingestiegen. Am Dienstag stieß zudem auch Leon Goretzka zur Mannschaft. Der Münchner muss nach seiner Muskelverletzung aber noch kürzertreten. Der zuletzt angeschlagene Jamal Musiala ist in Innsbruck ebenfalls dabei.