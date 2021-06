Bundestrainerin Voss-Tecklenburg sieht Frauenpower-Initiative positiv

Frankfurt am Main (SID) - Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg sieht die Initiative der Frauenpower-Bewegung im deutschen Fußball positiv. "Ich glaube, die Themen sprechen für sich", sagte die Trainerin der Frauen-Nationalmannschaft in einer Medienrunde am Dienstag: "Dass sie überhaupt so groß gemacht werden, zeigt aus meiner Sicht wieder, wie wichtig es ist, genau in diesen Themenfeldern weiter zu arbeiten."