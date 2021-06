Fortnite Leak: Was steckt in Chapter 2 Season 7?

Fortnite steht kurz vor dem Ende seiner 6. Season. Damit werden auch Vermutungen darüber lauter, was in der nächsten Season passieren könnte. Jetzt gibt es neue Leaks.

Mehrere Fortnite Creator haben in der letzten Woche eine Geheimbotschaft erhalten. Außerdem gibt es mehrere Leaks von professionellen Data Minern und Spielern, anhand derer wir über Inhalte in Fortnite Chapter 2 Season 7 spekulieren können. Die Season soll ungefähr ab 8. Juni starten.

Aliens in Fortnite Season 7

Als Überleitung zwischen Season 6 und Season 7 dienen in Fortnite wahrscheinlich die Vorahnungs-Quests. Ähnliches geschah schon einmal in Chapter 1, Season 3 als alle Fernseher in Fortnite die gleiche Notfrequenz sendeten. Für die jetzigen fünf verschiedenen epischen Quests müsst ihr euch ein bisschen anstrengen. Ihr werdet sie wohl nicht alle in einer einzigen Runde abschließen können.