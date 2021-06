Wegen Wettkampfabsagen: NADA verzeichnete 2020 ein Minus von 3000 Dopingkontrollen

Die Nationale Anti Doping Agentur (NADA) ist von der Corona-Pandemie in ihrer Arbeit erwartungsgemäß beeinträchtigt worden.

Die Nationale Anti Doping Agentur (NADA) ist von der Corona-Pandemie in ihrer Arbeit erwartungsgemäß beeinträchtigt worden. Im Jahr 2020 führte die NADA 9572 Trainings- und Wettkampfkontrollen durch (2019: 12.910). Der wesentliche Unterschied zum vorherigen Jahr resultierte aus einem Minus von gut 3000 Wettkampfkontrollen.

"Aufgrund der vielen Wettkampfabsagen konnten in diesem Bereich die Kontrollen nicht im gewohnten Maß durchgeführt werden", sagte die Vorstandsvorsitzende Andrea Gotzmann bei der Vorstellung des Jahresberichts 2020 am Dienstag in Bonn. Als Auswirkung von COVID-19 musste die NADA im Frühjahr 2020 die Durchführung klassischer Dopingkontrollen zudem für knapp zwei Monate aussetzen.