U21-EM: Finn Dahmen gegen Niederlande Patzer, gegen Dänemark Elfer-Held

Während das Turnier für die Skandinavier beendet ist, geht es für Deutschland am Donnerstag in der Runde der letzten Vier gegen die Niederlande, die sich in einem spannenden Spiel gegen Frankreich durchsetzte , um den Finaleinzug ( U21-EM: Niederlande - Deutschland, Donnerstag 21 Uhr im LIVETICKER) .

Für den Schlussmann war es ein besonderer Abend, an dem er sofort an einen Tiefpunkt dachte. Dieser passierte ausgerechnet gegen den nächsten Gegner.

U21-EM: Dahmen ist Elfmeter-Held

"Finn hatte ja in der Gruppenphase den Klops drin. Dass er jetzt zum Helden wird - das sind so Geschichten, die der Fußball schreibt", sagte Kuntz freudestrahlend.

Was das Duo meinte: In der Gruppenphase war Dahmen im März beim 1:1 gegen die Niederlande ein Mega-Patzer unterlaufen . Nach einem deutschen Einwurf hatte der Keeper die Ballannahme verpatzt und Justin Kluivert musste nur noch zum zwischenzeitlichen 1:0 ins leere Tor einschieben.

Dahmen mit Mega-Patzer in der Vorrunde

Dahmen pariert zwei Elfmeter gegen Dänemark

Dahmen mit speziellem Wiedersehen gegen Niederlande

Faghir erzielte in der 69. Minute das 1:0-Führungstor für die Dänen mit einem Gewaltschuss aus zehn Metern unter die Latte. In der Verlängerung sorgte Victor Nelsson per Elfmeter aus zum 2:2 (108.). Auch da war Dahmen aber schon nah dran am Ball.