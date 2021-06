Spielerberater Struth über Köln-Vorstand: "Tanzen im Märchenland"

Der Kölner-Spielerberater Volker Struth hat zum Rundumschlag gegen Fußball-Bundesligist 1. FC Köln ausgeholt. "Der Fußball im Jahr 2021 hat sehr viel mit Geld zu tun. Wenn eine Vereinsführung ihren Mitgliedern sagt, dass sie das anders sieht und da nicht mitmachen will, muss man das akzeptieren. Dann darf man sich aber auch nicht wundern, wenn man in ein paar Jahren in der 3. Liga spielt", sagte der Chef der Agentur Sports360 im Kölner Stadt-Anzeiger: "Aus meiner Sicht tanzt der Vorstand beim 1. FC Köln im Märchenland."