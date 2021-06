Schalkes Finanz-Vorständin Rühl-Hamers: "Haben unsere Hausaufgaben gemacht"

"Wir gehen sicher davon aus, alle Vorgaben zu erfüllen", sagte Christina Rühl-Hamers, Vorständin Finanzen, Personal und Recht, in einem Interview auf der Homepage der Königsblauen. Zuletzt war in den Medien über einen Punktabzug für S04 im Rahmen des Lizenzierungsverfahrens spekuliert worden.

Rühl-Hamers weiter: "Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, haben aus allen möglichen Szenarien Handlungsoptionen entwickelt, die wir nun umsetzen. Die DFL erhält am 15. September 2021 unsere Unterlagen, in denen wir alle im Rahmen der Lizenzerteilung festgelegten Auflagen erfolgreich nachweisen werden." Natürlich sei dem Klub klar gewesen, "dass mit den coronabedingten Effekten und dem Abstieg in die 2. Liga die DFL die Vergabe der Lizenz an Auflagen knüpfen wird".