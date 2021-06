Medien: Bayern-Boss Rummenigge hört bereits Ende Juni auf

Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge wird offenbar sein Amt bereits Ende Juni vorzeitig niederlegen. Wie der kicker am Dienstag berichtete, erfolgt die Übergabe an seinen Nachfolger Oliver Kahn nicht wie geplant am Jahresende, sondern schon mit dem 30. Juni und dem Ende des Geschäftsjahres.