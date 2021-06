David Alaba über Wechsel von Bayern zu Madrid, Kroos, Flick, Nagelsmann

Nach 13 Jahren beim FC Bayern wird David Alaba (28) in der neuen Saison für Real Madrid auflaufen. SPORT1 gibt er sein erstes Interview nach seinem Wechsel zu den Königlichen! (BERICHT: So reagiert Alaba auf den Real-Wechsel)

Alaba: Real Madrid ganz oben auf meiner Liste

SPORT1: Was fasziniert Sie an den Königlichen?

Alaba: Die Geschichte dieses Klubs ist unglaublich. Ich will sie gemeinsam mit meinen neuen Teamkollegen und den Fans erfolgreich weiterführen. Jeder junge Fußballer träumt im Leben davon, für Real Madrid auflaufen zu dürfen. Für mich geht mit diesem Wechsel ein Traum in Erfüllung. (Zidanes knallharte Abrechnung mit Real)

Alaba sprach mit Hernández und Martínez über Real

Alaba freut sich auf Kroos

Alaba: Persönlichen Kontakt hatten wir noch nicht, ich werde mich aber bald bei ihm melden. Ich kenne Toni schon sehr lange und hatte in den letzten Jahren immer wieder Gespräche mit ihm. Was Toni bei Real geleistet hat, ist unglaublich. Ich freue mich, dass es mit ihm jemanden bei Real gibt, mit dem ich schon zusammengespielt habe und mit dem ich immer gut verstanden habe.

Nagelsmann und der FC Bayern? "Das passt perfekt!"

Alaba: Ich bin davon überzeugt, dass Julian Nagelsmann mit Bayern München Erfolg haben wird. Da prallen zwei Komponenten aufeinander, das wird super funktionieren. Wir wissen alle, was er für ein Trainer ist. Er hat in den vergangenen Jahren bewiesen, dass er zu den besten Trainern der Welt gehört. Nochmal: Julian Nagelsmann und die Bayern, das passt perfekt!

Alaba:(lacht laut) Nein, nein, nein. Ich weiß doch, dass Thomas ein Spieler ist, der immer gewinnen will und immer hungrig auf den Erfolg ist. Das zeichnet ihn aus. Deshalb konnte ich von ihm so viel lernen. In den ganzen Jahren, in denen ich mit ihm gespielt habe, konnte ich wirklich sehr viel von ihm mitnehmen. All das, was ich mir von ihm abgeschaut habe, werde ich auf den Platz bringen, wenn wir uns auf dem Platz gegenüberstehen.