SGE-Aus: Deshalb hat Broich “den Stecker” gezogen

"Chaos am Riederwald" - im Osten der Stadt Frankfurt, wo das Jugendleistungszentrum steht - hieß es in einem scharfen Bericht der hessenschau .

Chaos am Riederwald? Broich ordnet seine Entscheidung ein

Verlor die Eintracht den für seine Analysen in der Öffentlichkeit so hoch geschätzten Broich, weil es fernab der Profiabteilung hinter den Kulissen drunter und drüber ging? "Es gab einen Artikel, der das suggeriert hat. Dort tauchte aber kein O-Ton von Jerome oder mir auf", wehrte der 40-Jährige in einem Interview beim Format "The Spirit meets Thomas Broich" des Journalisten Marc Hairapetian ab.