Ski Alpin: Mikaela Shiffrin und Aleksander Aamodt Kilde sind ein Paar

Die 26 Jahre alte US-Amerikanerin und der zwei Jahre ältere Norweger machten ihre Liebe via Instagram offiziell. Kilde postete zwei gemeinsame Bilder der beiden. Auf einem legt Kilde den Arm um seine neue Partnerin, auf einem weiteren turteln die beiden leicht bekleidet in der Sonne. "Jetzt wisst ihr es", schrieb Kilde darunter.

Neureuther freut sich: "Wünsche euch nur das Beste"

Beide gelten mit als die besten Athleten im Ski-Zirkus. Shiffrin pulverisierte in ihrer bisherigen Karriere diverse Rekorde, unter anderem den für die meisten Weltcupsiege in einer Saison (17). In den vergangenen beiden Jahren trat sie allerdings etwas kürzer. Ihr Vater verstarb im Februar 2020 überraschend, danach pausierte sie eine Zeit lang. Auch in der vergangenen Saison spulte Shiffrin nicht ihr gewohntes Rennpensum ab.