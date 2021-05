U21-EM: Deutschland schlägt im Viertelfinale Dänemark in Elfer-Thriller

Mit Baku und Wirtz: So will die U21 Europameister werden

Dahmen wird zum Helden

"Das war mein erstes Spiel über 120 Minuten. Es war brutal, was wir als Mannschaft geleistet haben", sagte Dahmen, der in der Gruppenphase noch böse gepatzt hatte, bei ProSieben : "Ich habe damals gesagt, dass jeder für jeden da ist. Jeder darf Fehler machen, einer bügelt das dann aus. Heute war ich dran."

Während das Turnier für Dänemark beendet ist, geht es für Deutschland am Donnerstag in der Runde der letzten Vier gegen die Niederlande, die sich in einem spannenden Spiel gegen Frankreich durchsetzte, um den Finaleinzug (U21-EM: Niederlande - Deutschland, Donnerstag 21 Uhr im LIVETICKER). In der Gruppenphase hatten sich beide Teams 1:1 getrennt.