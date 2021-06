Eishockey-WM 2021 heute LIVE: Deutschland - Lettland im TV, Stream, Ticker

Bei der Eishockey-WM in Riga steht das Team von Bundestrainer Toni Söderholm vor einem Endspiel ums Viertelfinale. Gegen den punktgleichen Gastgeber Lettland zählt nur ein Sieg - sonst platzt der Traum von der ersten WM-Medaille seit 68 Jahren schon in der Vorrunde. ( WM 2021: Alle Spiele und Ergebnisse )

Nach einem perfekten Auftakt mit drei Siegen in den ersten drei Spielen kassierte die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) am Montag beim 0:2 gegen die USA bereits die dritte Niederlage in Folge. Jetzt geht es im letzten Gruppenspiel gegen die Letten um den Einzug in die K.o.-Runde - und SPORT1 ist wieder LIVE dabei.