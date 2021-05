Anzeige

Nationalmannschaft: Erste Trainings-Überraschung – setzt Löw sofort auf Volland? Löws erste Trainings-Überraschung

Stürmer-Puzzle: Verdrängt ausgerechnet Havertz Werner?

P. Berger, F. Plettenberg

Joachim Löw hat mit der Berufung Kevin Vollands in den Nationalkader für eine Überraschung gesorgt. Doch kann dieser auch ein wichtiger Faktor werden?

Der Ball kommt hoch in den Strafraum geflogen und Kevin Volland macht sich sofort breit. Die Beine fest auf dem grünen Rasen, den "dicken Hintern", wie er selbst sagt, nach hinten ausgestreckt. Saubere Ballannahme, schnelle Drehung, Tor!

So macht es der Monaco-Stürmer in Seefeld immer wieder. Volland gibt im EM-Trainingslager in den Tiroler Alpen Vollgas, haut sich in jeder Übung voll rein - und ist damit die erste dicke Trainings-Überraschung für Joachim Löw! (Kovac: Volland hat sich die EM verdient)

Der Bundestrainer holte den zehnmaligen Nationalspieler (ein Tor) nach viereinhalb Jahren überraschend in die Nationalmannschaft zurück. Mit 16 Buden in der Ligue 1 für die AS Monaco beeindruckte der Stürmer Löw.

Volland hat "Waffen, die sonst keiner im Team hat"

"Wir waren uns daher sicher, dass er uns mit einer starken Physis, seinem Durchsetzungsvermögen und seiner Torgefahr bereichert", sagt der DFB-Coach über den im Team beliebten Allgäuer, der wie ein Strafraum-Bulle daherkommt.

SPORT1 fragte Abwehr-Star Mats Hummels: Wie schwer verteidigt es sich gegen Volland? "Kevin ist extrem wuchtig und mit dem Rücken zum Tor ist er wirklich überragend. Auch für uns schwere Jungs ist da oft nichts zu holen, weil er körperlich gut ist und seinen tiefen Schwerpunkt gut einsetzt." Volland habe "Waffen, die sonst keiner im Team hat", so der Routinier.

Hummels schwärmt von Rüdiger: "Weltklasse!"

Stürmt Volland gegen Dänemark?

Wahrscheinlich ist, dass die Sturm-Waffe am Mittwoch im Test gegen Dänemark vom Start direkt in der Startelf stehen wird. Denn Timo Werner und Kai Havertz werden nach dem Champions-League-Sieg mit dem FC Chelsea erst am 3. Juni zum DFB-Team stoßen.

Volland, der sich selbst als eine "Mischung aus falscher Neun und Stoßstürmer" beschreibt, könnte in der Spitze stehen. Dahinter Thomas Müller und auf den Außen die Bayern-Stars Leroy Sané und Serge Gnabry. "Kevin kann uns helfen", sagt Hummels: "Er kann Bälle halten und gewinnen."