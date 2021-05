French Open: Naomi Osaka erklärt Rückzug nach Presse-Boykott

Naomi Osaka hat auf den Wirbel um ihren Presse-Boykott reagiert und ihren Rückzug vom Grand-Slam-Turnier in Paris ( ausgewählte Top-Partien täglich im SPORT1-LIVETICKER ) erklärt. Das gab Osaka via Twitter bekannt.

So begründet Osaka ihren Rückzug von den French Open

Sie leide seit den US Open 2018 immer wieder unter Depressionen, teilte Osaka am Montagabend in ihrem Statement mit. In Paris habe sie sich verletzlich gefühlt und sich schließlich mit ihrem vieldiskutierten Boykott schützen wollen.