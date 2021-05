Nationalmannschaft: Löw, Müller, Hummels bewerten Rasen im Trainingslager

Der Rollrasen, auf dem die DFB-Stars in Seefeld trainieren, hat 80.000 Euro gekostet © SPORT1

Dicht, feucht und top gepflegt wirkt der Rasen, auf dem die DFB-Stars seit Freitag im Ortsteil Mösern trainieren. Was von oben auf der Presse-Tribüne perfekt aussieht, wird ein paar Meter weiter unten anders wahrgenommen.

Robin Gosens: "Ist okay, 3+".

Rasen wird täglich gepflegt

Damit die DFB-Stars noch optimaler trainieren können, wird der Rasen täglich von fünf Greenkeepern gemäht, gepflegt und ausgebessert. Regelmäßig wird der Platz gedüngt und mit Nährstoffen versorgt. Den Rest erledigt das Alpen-Klima in Seefeld.

"Ab zehn Grad Bodentemperatur fängt das Gras richtig an zu wachsen", erklärt Markus Gapp im Gespräch mit SPORT1. Der 59 Jahre alte Betriebsleiter der Sportanlagen ergänzt: "Aufgrund der kalten Wetterbedingungen in den letzten Monaten war es eine echte Herausforderung, den Platz derart hinzubekommen." Derzeit sind es rund zwölf bis 15 Grad in Seefeld. Ab Mitte dieser Woche soll es wärmer werden.