FC Chelsea, Wunschliste von Thomas Tuchel mit Erling Haaland und Romelu Lukaku

Tuchel will zwei bis drei Neuzugänge

Chelsea strebt Rückkehr von Lukaku an

Lukaku kennt Chelsea bereits, der Belgier wechselte schon im Alter von 18 Jahren einmal zu den Blues. Der bullige Angreifer wurde in der Folge aber immer wieder verliehen und 2014 schließlich an den FC Everton verkauft. Nach einer weiteren Zwischenstation bei Manchester United schoss Lukaku in der vergangenen Spielzeit Inter Mailand zum italienischen Meistertitel.

Transfer von Haaland wirkt unwahrscheinlich

Borussia Dortmund will den Shootingstar aus Norwegen im Sommer nicht abgeben - und die Borussen haben nach der Last-Minute-Qualifikation für die Champions League die Trümpfe in der Hand.

Tuchel belebt Interesse an Rice wieder

Rice spielte in der Jugend der Blues, ehe er 2014 zum Lokalrivalen West Ham United wechselte. Der 22-Jährige war im letzten Jahr bereits Thema bei Chelsea, allerdings fürchten die Verantwortlichen wohl auch den Spott dafür, viel Geld für einen Spieler zu zahlen, der in der eigenen Jugendakademie ausgebildet wurde.

In der Verteidigung wird auch der Name Niklas Süle immer wieder genannt. Sein Vertrag beim FC Bayern läuft noch bis 2022, nach seinem Kreuzbandriss kam er in der abgelaufenen Saison noch nicht so recht in Tritt.