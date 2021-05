Eishockey-WM: USA - Deutschland 2:0 - DEB-Team im Viertelfinal-Kampf mit Dämpfer

Die deutsche Nationalmannschaft hat bei der Eishockey-WM in Riga im hart umkämpften vorletzten Gruppenspiel gegen die USA eine 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)-Niederlage kassiert. Der Traum von der ersten WM-Medaille seit 68 Jahren droht für das Team von Bundestrainer Toni Söderholm nach der dritten Niederlage in Folge früh früh zu platzen.

Im letzten Gruppenspiel gegen den punktgleichen Gastgeber Lettland ( Eishockey WM 2021, Gruppe B: Deutschland - Lettland, Dienstag ab 19.15 Uhr LIVE auf SPORT1 im Free-TV und Livestream ) kommt es zum Showdown im Kampf um den Einzug in die K.o.-Phase.

Kahun scheitert am Pfosten

Jason Robertson (39.) brachte die USA mit einem Powerplay-Treffer in Führung. Colin Blackwell (60.) machte mit einem Empty Netter den Deckel drauf, nachdem NHL-Star Dominik Kahun bei seinem ersten Einsatz für das DEB-Team Sekunden zuvor mit einem Pfostenschuss den Ausgleich verpasst hatte.

Auch mit Olympia-Silbermedaillengewinner Kahun und dem genesenen Jungstar Lukas Reichel blieb die deutsche Mannschaft in der Offensive ohne Durchschlagskraft - trotz größerer Spielanteile. Jason Robertson (39.) und schließlich Colin Blackwell (59.) ins leere Tor besiegelten die 29. Niederlage im 45. WM-Duell mit dem zweimaligen Weltmeister.

Am Mittag hatte Kahun nach sechs Tagen Corona-Quarantäne grünes Licht für seinen ersten WM-Einsatz in Riga erhalten, auch der letzte PCR-Test war negativ. Der 25-Jährige, der nach dem Playoff-Aus mit den Edmonton Oilers nachgereist war, sollte laut Söderholm "offensiv mehr Schwung" bringen, nachdem in den letzten beiden Spielen nur noch drei Tore gelungen waren.