Bora-Profi Pöstlberger übernimmt mit Etappensieg Dauphine-Führung

Pöstlberger nach Fahrt ins Gelbe Trikot sprachlos

"Ich wusste, dass ich in super Form bin und habe schon vor zwei Wochen geplant hier so einen Coup zu landen. Ich habe so unfassbar gelitten auf den letzten sechsten Kilometern, aber es hat gereicht", sagte Pöstlberger: " Morgen in Gelb zu starten macht mich jetzt schon sprachlos."