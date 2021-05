BVB: Gregor Kobel wechselt vom VfB Stuttgart zu Borussia Dortmund

Nun ist offiziell, was SPORT1 bereits am Donnerstag vermeldet hatte : Gregor Kobel wechselt mit sofortiger Wirkung zu Borussia Dortmund.

Der neue BVB-Keeper kommt vom VfB Stuttgart. Das verkündeten beide Klubs am Montag.

Kobel kostet den BVB nach SPORT1-Informationen 15 Millionen Euro Ablöse und hat am Montag einen Vertrag bis Juni 2026 unterschrieben. "Wir freuen uns sehr, dass sich Gregor Kobel für Borussia Dortmund entschieden hat. In ihm sehen wir großes Potenzial. Gregors Zielstrebigkeit, sein Ehrgeiz und seine Konstanz sind bemerkenswert, das Profil seines Torhüterspiels passt zu uns", erklärte BVB-Sportdirektor Michael Zorc in der Vereinsmitteilung (SERVICE: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker).