Nationalmannschaft: Toni Kroos absolviert geheimes Training

Nach überstandener Corona-Infektion ist Toni Kroos am Montag um 15.30 Uhr auf den grünen Rasenplatz in Seefeld erschienen.

Kroos sofort treffsicher

Der 31 Jahre alte Mittelfeld-Regisseur erschien bei sonnigen 17 Grad in kurzer Hose, kurzem T-Shirt und seinen weißen Adidas-Schuhen.

Kroos-Einsatz gegen Dänemark unwahrscheinlich

Unwahrscheinlich ist aber, dass Kroos, der erst am Sonntagabend im DFB-Quartier in Tirol eingetroffen war, am Mittwoch im Test gegen Dänemark spielen wird.