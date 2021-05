Dressur: Team-Olympiasieger Rothenberger fehlt in Tokio

Ohne Sönke Rothenberger (Bad Homburg) fahren die deutschen Dressurreiter zu den Olympischen Spielen nach Tokio. Rothenbergers Championatspferd Cosmo sei nicht ausreichend fit, sagte Bundestrainerin Monica Theodorescu vor der ersten Olympiasichtung am Wochenende in Balve. Der Mannschafts-Olympiasieger von Rio verfügt somit über keinen geeigneten Beritt. In Balve startet Rothenberger mit Santiano.