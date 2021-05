Werder Bremen: Marco Bode geht - Frank Baumann darf bleiben

Wie der Klub am Montag mitteilte, wird sich das Quartett bei der voraussichtlich im September stattfindenden Mitgliederversammlung nicht wieder zur Wahl stellen. Die Zusammenarbeit mit Frank Baumann als Geschäftsführer Fußball soll dagegen fortgesetzt werden.

Der Gang in die zweite Liga bedeute eine Zäsur, hieß es in einer Mitteilung des Klubs. Daher habe man am Wochenende im Aufsichtsrat die Weichen für die Zukunft gestellt.