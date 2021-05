Final-Four: Pokalverteidiger Kiel nimmt Favoritenrolle an

Anzeige

Titelverteidiger THW Kiel nimmt die Favoritenrolle für das Final-Four um den Pokal des Deutschen Handball-Bundes (DHB) in dieser Woche in Hamburg selbstbewusst an. "Wir brauchen das nicht herunterzureden. Wir müssen es aber seriös angehen und alles reinwerfen", sagte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi bei einer virtuellen Presserunde am Montag.

Der deutsche Rekordmeister trifft am Donnerstag im ersten Halbfinale auf den TBV Lemgo-Lippe (17.00 Uhr). Den zweiten Finalisten ermitteln ab 19.30 Uhr die MT Melsungen und der TSV Hannover-Burgdorf. Das Endspiel ist für Freitag (17.30 Uhr) angesetzt.

