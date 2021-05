French Open: Titelverteidigerin Swiatek meistert erste Prüfung

French Open: Iga Swiatek steht in der zweiten Runde © AFP/SID/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Die Polin Iga Swiatek ist erfolgreich in ihre Titelverteidigung in Paris gestartet. An ihrem 20. Geburtstag schlug Swiatek die Slowenin Kaja Juvan mit 6:0, 7:5 und unterstrich ihre Ambitionen. Im vergangenen Jahr war sie völlig überraschend zur jüngsten French-Open-Siegerin seit Monica Seles 1992 avanciert.