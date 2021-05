Hierarchie-Frage: Hummels sieht Rückkehr "komplett unproblematisch"

Mats Hummels sieht die neu gewachsene Hierarchie in der Nationalmannschaft durch seine und die Rückkehr von Thomas Müller "auf keinen Fall" gefährdet.

Seefeld in Tirol (SID) - Mats Hummels sieht die neu gewachsene Hierarchie in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft durch seine und die Rückkehr von Thomas Müller "auf keinen Fall" gefährdet. "Wir kommen als zusätzliche Unterstützung dazu. Weder Thomas noch ich versuchen, jemandem eine Rolle wegzunehmen", sagte der Dortmunder im EM-Trainingslager in Seefeld.