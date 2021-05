Fortnite Quest: Untersuche den abgestürzten Hubschrauber

In den Vorahnung-Quests in Fortnite Chapter 3, Season 6 müsst ihr einen schwarzen Hubschrauber finden. Das ist leichter, wenn man genau weiß, wo der ist. Wir helfen.

Diese Woche müsst ihr in Fortnite als Teil der Vorahnung-Quests einen abgestürzten schwarzen Hubschrauber untersuchen. Der Name erinnert an den Film Black Hawk Down und der Hubschrauber kreiste in der Vergangenheit schon einmal über Colossal Crops. Jetzt ist das Ding abgestürzt, jedoch nicht in der Nähe der Farm. Wir zeigen euch die aktuelle Hubschrauber-Location.