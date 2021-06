Ancelotti, Glasner, Hütter, Conte, Pochettino - verrücktes Trainerkarussell

In ganz Europa gibt es aktuell Trainerwechsel am laufenden Band, vor allem von ganz großen Namen. SPORT1 nimmt das verrückte Coachkarussell unter die Lupe.

Durch den Wechsel von Marco Rose zu Borussia Dortmund kam das Trainerkarussell in der Bundesliga so richtig in Fahrt. Borussia Mönchengladbach begab sich auf die Suche nach einem Cheftrainer zur neuen Saison – und wurde in Adi Hütter von Eintracht Frankfurt fündig.