EM-Zuschauer in München: Aiwanger drängt auf Entscheidung

Der stellvertretende bayerische Ministerpräsident Hubert Aiwanger (Freie Wähler) hat eine Entscheidung über die Zulassung von Zuschauern bei den vier EM-Spielen in München "in den nächsten Tagen" eingefordert.

Andere Länder hätten bereits eine höhere Auslastung der betroffenen Stadion beschlossen, Deutschland müsse nun entsprechend nachlegen, betonte Aiwanger und forderte: "Wir müssen das jetzt in den nächsten Tagen auf die Reihe kriegen." Das erste Spiel der DFB-Auswahl gegen Weltmeister Frankreich findet am 15. Juni statt, es folgen die Partien gegen Titelverteidiger Portugal (19.) und gegen Ungarn (23.).

Die Inzidenz in München lag am Montag den fünften Tag in Folge unter 35 (30,7). Damit treten ab Mittwoch weitere Lockerungen in Kraft: Erlaubt sind dann entsprechend der bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung unter anderem Treffen von bis zu drei Hausständen gleichzeitig, maximal aber zehn Personen.