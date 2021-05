Warzone: Unser Guide für Sniper Loadouts

Die Kar98k ist die wohl beste Sniper in Call of Duty Warzone © Activision

Scharfschütze in Warzone zu sein, macht manchmal nur bedingt Spaß. Wir haben hier für euch den besten Loadout Guide, um das Maximum aus eurem Skill zu holen.

In diesem Guide geht es darum, dass ihr als Scharfschütze in Warzone möglichst viel bewirkt, egal ob ihr allein spielt oder als Team. Zuerst gilt es, das beste Scharfschützengewehr zu bestimmen. In Warzone gibt es dafür zahlreiche Sniper, aus denen ihr auswählen könnt.