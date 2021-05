Stefan Effenberg über Defensivprobleme des FC Bayern und weitere Transfers

Stefan Effenberg blickt auf die Defensivprobleme des FC Bayern in der abgelaufenen Saison - und kommt zu einem eindeutigen Schluss.

Stefan Effenberg geht schwer davon aus, dass der FC Bayern in der kommenden Saison seinen zehnten Meistertitel in Folge gewinnen wird - und das, obwohl er beim Rekordchampion große Probleme ausmacht.

In seiner Kolumne für t-online blickt der Experte von SPORT1 vor allem auf die Defensive des FCB. "Stand heute", schreibt der ehemalige Superstar der Münchner, sei der Kader "schwächer als der in der abgelaufenen Saison." Das macht er vor allem an den Abgängen der Abwehrspieler David Alaba, Jérôme Boateng und Javi Martínez fest.