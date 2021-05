Para-Leichtathletik: Rehm führt kleines EM-Aufgebot an

Weitspringer Markus Rehm führt das kleine Aufgebot der deutschen Para-Leichtathleten für die Europameisterschaften im polnischen Bydgoszcz an. Der 32-Jährige entschied sich im Gegensatz zu anderen deutschen Topathleten für eine Teilnahme an den Titelkämpfen und kämpft um sein fünftes EM-Gold in Serie im Weitsprung. Insgesamt gehen vom 1. bis 5. Juni nur 15 Athlet*innen und ein Guide für den Deutschen Behindertensportverband (DBS) an den Start.