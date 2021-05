Generalprobe für Olympia-Quali: Basketballer spielen gegen Senegal

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft tritt bei ihrer Generalprobe für das Olympia-Qualifikationsturnier in Split/Kroatien gegen den Senegal an.

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft tritt bei ihrer Generalprobe für das Olympia-Qualifikationsturnier in Split/Kroatien (29. Juni bis 4. Juli) gegen den Senegal an. Das Länderspiel findet am 24. Juni (20.00 Uhr) in Heidelberg statt und läuft kostenfrei bei MagentaSport. Das gab der Deutsche Basketball Bund (DBB) am Montag bekannt.