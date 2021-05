Osaka-Trainer Fissette zu Presse-Boykott: "Geht nicht um sie persönlich"

Der Presse-Boykott der Weltranglistenzweiten Naomi Osaka sorgt weiter für Aufregung rund um die French Open in Paris.

Der Presse-Boykott der Weltranglistenzweiten Naomi Osaka sorgt weiter für Aufregung rund um die French Open in Paris. Am Sonntag drohten die Veranstalter des Sandplatzklassikers der 23 Jahre alten Japanerin mit empfindlichen Strafen bis hin zum Turnierausschluss - jetzt erhält die viermalige Grand-Slam-Siegerin Unterstützung von ihrem Trainer.

In den USA, wo Osaka lebt, sei das Thema "gerade sehr aktuell, dass sich Sportler im Umgang mit der Presse mehr Freiheit wünschen", fügte Fissette an. Osaka wisse, wie wichtig es sei, mit den Journalisten zu sprechen, aber sie wolle auch in dem Bereich Veränderungen herbeiführen.