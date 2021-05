Kreuzbandriss: Eintracht-Kapitänin Pawollek fällt lange aus

DFB-Pokalfinalist Eintracht Frankfurt muss wie befürchtet lange auf seine Kapitänin Tanja Pawollek verzichten. Wie der Bundesligist am Tag nach dem 0:1 nach Verlängerung gegen den VfL Wolfsburg mitteilte, erlitt die Mittelfeldspielerin einen Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie und wurde noch am Montag in Köln operiert.