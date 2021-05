Golf: Cejka gewinnt auch die Senior PGA Championship

Golfprofi Alex Cejka hat auf der Champions Tour sein zweites Major-Turnier nacheinander gewonnen. Drei Wochen nach seinem Erfolg in Birmingham/Alabama siegte der 50-Jährige am Sonntag auch bei der Senior PGA Championship in Tulsa/Oklahoma. "Es ist unglaublich. All die Namen auf der Trophäe zu sehen und zu kennen und jetzt selbst da drauf zu stehen, das ist ein Traum, der wahr wird", sagte er.