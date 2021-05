FC Bayern: Robert Lewandowski lässt Zukunft offen

Es war nicht immer konkret oder wahrscheinlich, aber Wechselgerüchte um Robert Lewandowksi hat es in den vergangenen Sommerpausen eigentlich immer gegeben.

Lewandowski will neue Sprachen und Kulturen lernen

Bei den Münchnern steht "Lewy" noch bis 2023 unter Vertrag. Dass der Torjäger dem FCB in näherer Zukunft den Klub wechselt bleibt aber auch trotz der nun öffentlich vorgetragenen Gedankenspiele unwahrscheinlich. Nicht umsonst betonte er praktisch im gleichen Atemzug auch: "Aber im Moment fühle ich mich sehr gut bei Bayern, die Stadt ist super, der Klub ist großartig."

Lewandowski spielt seit 2014 für den Meister, in der abgelaufenen Saison knackte er den Uralt-Rekord von Gerd Müller und erzielte allein in der Bundesliga 41 Tore. Dass das Begehrlichkeiten weckt, ist klar. Dass ihn Bayern auf keinen Fall ziehen lassen will aber auch.