Borussia Mönchengladbach: Eberl über Hütter-Ablöse und Transfermarkt

Eberl: Engländer "Zünglein an der Waage"

Die Klubs von der Insel generieren am meisten Einnahmen durch nationale TV-Gelder, was sich vor allem in der aktuellen Situation bemerkbar macht. "Die englischen Vereine finden die grüne Wiese vor. Sie können auf fast jeden Verein zugehen in der Annahme, dass dieser Verein verkaufen muss und nicht groß pokern kann", erklärte Eberl. Mit ihrem "mächtigen Fernsehvertrag" seien "die Engländer das Zünglein an der Waage". England werde "letztendlich der Markt sein, der entscheidet, wann und in welchem Umfang es losgeht".